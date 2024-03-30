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Seçim günü hava nasıl olacak?

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Peki seçim günü hava nasıl olacak? Tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı; 6 ila 10 derece arasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcak havanın etkisi, hafta ortasına kadar sürecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2024 19:09, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 19:12
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Seçim günü hava nasıl olacak?

Yurt genelinde sıcaklık artıyor. Seçim günü, az bulutlu ve açık bir hava olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit,

"Bütün yurtta az bulutlu ve açık bir hava var. bütün bölgelerimizi ağırlıklı açık olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek"

dedi.

Sıcak havanın etkisi, hafta ortasına kadar devam edecek

Abdullah Macit sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi, salı ve çarşamba günü aynı şekilde herhangi bir yağış beklentimiz yok. Bütün bölgelerimizi az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla olumsuz bir meteorolojik hadisi yok. Denizlerimizde de herhangi bir kuvvetli rüzgar beklemiyoruz.

Üç büyük şehre ilişkin yağış beklentisi bulunmuyor

Macit,

"İstanbul, ankara ve izmir'de de yağış beklentimiz yok. Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca 25-26 dereceler civarında hava sıcaklığı var. İstanbul'da 20-21 derece. İzmir'de de pazar günü 30 dereceye hava sıcaklığının ulaşmasını bekliyoruz"

diye konuştu.

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