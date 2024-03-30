Van kedilerinin sayısı artıyor

Bir gözü mavi, bir gözü kehribar. Cana yakınlığı, kabarık kuyruğu ve bembeyaz tüyleri Van Kedisi, kendine has özellikleriyle dikkati çekiyor.

Ünü ülke sınırlarını aşan Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmaların yapıldığı Van Kedi Villası'nın bu yıl ki yeni misafirleri geldi.

Özenle bakılan kediler, 2024'ün ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Van Kedilerinin birinci parti doğumları başladı. Şimdiye kadar kedi ailesine 5 yeni üye katıldı.

Yüzyıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya

"Yüzyıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi senkronize doğum yaptırıyor. Yani her partide 30 tane anne çiftleştiriyor, yavru alıyor. 2-3 ay sonra ikinci bir parti yine aynı şekilde çiftleştiriliyor. Doğum süreleri bekleniyor. Şu anda bizim iki ay önce çiftleştirdiklerimiz doğurmaya başladı"

dedi.

Anne kediler, yeni yavrularının başından bir an olsun ayrılmıyor

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kediler kendi yavrularını başkasının temasına asla müsaade etmez. Bu nedenle her doğan anne veya doğum yapacak anneye mutlaka özel bir alana ihtiyacı var ve o alanı iki buçuk ay kendi yavrularını orada besliyor. Onun için bizde doğum yapacak her anneye biz özel bir alan tahsis ediyoruz."

Van kedileri, kentin turizmine de önemli katkı sağlıyor.