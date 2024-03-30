Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 22:14, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 22:16
Lice'nin kırsal Dibek Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.