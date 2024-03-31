2018'den beri Irak kıskaçta

Türkiye, Irak sınırında terör örgütü varlığına yönelik hava operasyonlarına devam ederken, bu yaz başı Irak sınırında tek bir terörist dahi bırakmayacak.

SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

Türkiye, Irak sınırındaki terör örgütlerinin yok edilmesi için Pen çe Operasyonlarını başlattı. 27 Mayıs 2019 ve 3 Ocak 2020 arası Pençe-1-2 Operasyonları, Kararlılık Harekatı ile Irak sınır hattında ilerlerken, Hakurk Bölgesi'nde sınır güvenliğini sağlamak, teröristlerin yurt içine girişini engellemek için operasyon yaptı. Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakları imha edildi.Pençe-3 Operasyonu'yla devam eden Pençe serisi, diğer operasyonlardan farklı olarak Irak'ın kuzeybatısında bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki terörist kamplarına yönelikti. Pençe-1, 2 ve 3 Operasyonları'yla Irak'ın kuzeyindeki terör kampları imha edildi.

GÖZ AÇTIRMADIK

Mehmetçik'in icra ettiği Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları terörist barınma alanlarını kullanılamaz hale getirdi. Operasyonda yüzlerce terörist öldürüldü.

PENÇE KİLİT İLE ALTIN VURUŞ

Irak'ta teröristlere en büyük darbe Pençe Kilit Harekatı'yla vuruldu. Hava ve karadan hedef alınan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'daki noktalarda 8 aylık süreçte terör tehdidi en aza indirildi. Pençe Kılıç operasyonu ile devam eden harekatta Irak'ın Kandil, Asos ve Hakurk ile Suriye'nin Cizre ve Derik bölgeleri kontrol altına alındı. Bu süreçte yapılan operasyonlarla 2024 yılı başına kadar toplamda bin 655 terörist etkisiz hale getirildi.

Canberk Doğan