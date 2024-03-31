2018'den beri Irak kıskaçta

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler
Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler
Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında
Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında
Yabancı konut satıyor, gurbetçi arsa alıyor
Yabancı konut satıyor, gurbetçi arsa alıyor
Türkiye'de seçimlere katılım yüksek
Türkiye'de seçimlere katılım yüksek
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Afrika'dan geliyor: Çöl tozu bir hafta etkili olacak
Afrika'dan geliyor: Çöl tozu bir hafta etkili olacak
Türkiye'de mobil abone sayısı 92 milyonu aştı
Türkiye'de mobil abone sayısı 92 milyonu aştı
Türkiye yarın sandık başında... Peki seçim yasakları neler?
Türkiye yarın sandık başında... Peki seçim yasakları neler?
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Ana sayfaHaberler Terör

2018'den beri Irak kıskaçta

Yaz başında Irak sınırındaki terör unsurlarını sorun olmaktan çıkartacak olan Türkiye, nokta atışı operasyonlarla PKK'yı ciddi anlamda zayıflattı. Terörü kaynağında yok etme stratejisi uygulayan TSK, bin 655 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Mart 2024 07:58, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 08:02
Yazdır
2018'den beri Irak kıskaçta

Türkiye, Irak sınırında terör örgütü varlığına yönelik hava operasyonlarına devam ederken, bu yaz başı Irak sınırında tek bir terörist dahi bırakmayacak.

SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ
Türkiye, Irak sınırındaki terör örgütlerinin yok edilmesi için Pen çe Operasyonlarını başlattı. 27 Mayıs 2019 ve 3 Ocak 2020 arası Pençe-1-2 Operasyonları, Kararlılık Harekatı ile Irak sınır hattında ilerlerken, Hakurk Bölgesi'nde sınır güvenliğini sağlamak, teröristlerin yurt içine girişini engellemek için operasyon yaptı. Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakları imha edildi.Pençe-3 Operasyonu'yla devam eden Pençe serisi, diğer operasyonlardan farklı olarak Irak'ın kuzeybatısında bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki terörist kamplarına yönelikti. Pençe-1, 2 ve 3 Operasyonları'yla Irak'ın kuzeyindeki terör kampları imha edildi.

GÖZ AÇTIRMADIK
Mehmetçik'in icra ettiği Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları terörist barınma alanlarını kullanılamaz hale getirdi. Operasyonda yüzlerce terörist öldürüldü.

PENÇE KİLİT İLE ALTIN VURUŞ
Irak'ta teröristlere en büyük darbe Pençe Kilit Harekatı'yla vuruldu. Hava ve karadan hedef alınan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'daki noktalarda 8 aylık süreçte terör tehdidi en aza indirildi. Pençe Kılıç operasyonu ile devam eden harekatta Irak'ın Kandil, Asos ve Hakurk ile Suriye'nin Cizre ve Derik bölgeleri kontrol altına alındı. Bu süreçte yapılan operasyonlarla 2024 yılı başına kadar toplamda bin 655 terörist etkisiz hale getirildi.

Canberk Doğan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber