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Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler

Bugün yapılacak yerel seçimlerde siyasi partilerin genel başkanları da tercihte bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimlerde de oyunu İstanbul'da kullanacak. Peki diğer liderler nerede oy verecek?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Mart 2024 08:30, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 08:33
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Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler

Türkiye 10 aylık bir aranın ardından bu kez mahalli idareler genel seçimleri için sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da olacak.

Erdoğan oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

Seçim gününü İstanbul'da geçirecek bir diğer isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş.

Meclis Başkanı, Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde, oy pusulalarını koyduğu zarfı 1245 numaralı sandığa atacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy verecek.

MHP Lideri Devlet Bahçeli bu seçimde de Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Etimesgut'taki Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yerel yöneticiler için tercihte bulunacak.

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