Ünlü sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.