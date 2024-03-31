Vinçten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

Olay, Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bir kağıt fabrikası inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrika inşaatında 20 metre yüksekte vinç sepetinde kaynak yapan Fatih Özenç (26), çalışma sırasında dengesini kaybederek zemine düştü. Yaşanan iş kazasında kaynak ustası Özenç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Özenç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.