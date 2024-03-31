43 yaşındaki hemşire sevgilisi tarafından öldürüldü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi Cumali Varan (45), ayrılma aşamasında olduğu sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'nın (43) evine geldi.

Varan ile Sibel Kavılı arasında tartışma çıktı. Büyüyerek devam eden tartışmada Varan, Sibel Kavılı'yı silahla göğsünden vurdu. Olayın ardından şüpheli, evden hızla uzaklaştı. Kavılı'ya ulaşamayan akrabaları şüphelenerek komşularını aradı. Durum, polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sibel Kavılı'nın evinde öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sibel Kavılı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen Kavılı'nın yakınları, göz yaşlarına hakim olamadı. Sibel Kavılı'nın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polisin ekiplerinin çalışmasının ardından şüpheli Cumali Varan, Kocaeli'de, Sibel Kavılı'yı öldürdüğü silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"KALBİNE SIKMIŞ"

Mahalle sakini Murat Işık, "Yakınları aramış ulaşamayınca polisi aramışlar. Hemşireymiş kadın, kocası da özel güvenlikmiş herhalde. Susturucuyla kalbine sıkmış diyorlar. Mahallenin sakinlerinden biri olsa bilirdik." dedi.

HASTANE MESAJ YAYINLADI

Sibel Kavılı'nın çalıştığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Değerli çalışma arkadaşımız Sibel Kavılı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.