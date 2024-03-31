Yakıt tankerinde 2'si ölü 52 düzensiz göçmen bulundu

Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürülmüş, sürücü Y.O. gözaltına alınmıştı.

Ekipler, olaya ilişkin İ.B. ve K.N'yi gözaltına aldı. Zanlıların Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

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