Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan Arzu nine oyunu kullandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti. Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Sınıroğlu, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti. Arzu nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi.

Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.