Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan Arzu nine oyunu kullandı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diyarbakır'da silahlı, taşlı seçim kavgası: 1 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da silahlı, taşlı seçim kavgası: 1 ölü, 11 yaralı
Bakanlar da sandık başında
Bakanlar da sandık başında
DMM'den 'oy vermediğiniz partilerin üstünü çizmeyin' uyarısı
DMM'den 'oy vermediğiniz partilerin üstünü çizmeyin' uyarısı
'Bazı illere güvenlik güçleri sevk edildi' iddiasına açıklama
'Bazı illere güvenlik güçleri sevk edildi' iddiasına açıklama
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Konutta yeni trend ortak konut kredisi
Konutta yeni trend ortak konut kredisi
Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler
Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler
Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında
Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında
Yabancı konut satıyor, gurbetçi arsa alıyor
Yabancı konut satıyor, gurbetçi arsa alıyor
Türkiye'de seçimlere katılım yüksek
Türkiye'de seçimlere katılım yüksek
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Afrika'dan geliyor: Çöl tozu bir hafta etkili olacak
Afrika'dan geliyor: Çöl tozu bir hafta etkili olacak
Türkiye'de mobil abone sayısı 92 milyonu aştı
Türkiye'de mobil abone sayısı 92 milyonu aştı
Türkiye yarın sandık başında... Peki seçim yasakları neler?
Türkiye yarın sandık başında... Peki seçim yasakları neler?
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan Arzu nine oyunu kullandı

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü köyünde oyunu kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 11:33, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 11:32
Yazdır
Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan Arzu nine oyunu kullandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti. Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Sınıroğlu, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti. Arzu nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi.

Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber