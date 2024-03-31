Mansur Yavaş: Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nurşen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için Ümitköy Anadolu İmamhatip Lisesi'nde "4101" nolu sandığa oyunu attı.

Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yavaş, "Oylarımızı kullandık. Ankara için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde görüşmek üzere" dedi.

Mansur Yavaş'ın seçimin sonuçlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında takip etmesi bekleniyor.