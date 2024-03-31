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Okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 12:48, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 13:02
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Okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi 5. sıra adayı 59 yaşındaki Çakır, partisinin bilişim sorumlusu olarak görev yaptığı Turgut Reis Ortaokulunda fenalaştı.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkanı adayı Halil Posbıyık, İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve partililer hastaneye geldi.

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