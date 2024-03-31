Oy kullanırken kalp krizi geçiren vatandaş öldü
Yozgat'ta oy kullanmaya giden vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 13:09, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 13:11
Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken fenalaştı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.