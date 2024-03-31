Oy kullanırken kalp krizi geçiren vatandaş öldü

Kalp krizi geçirdiği belirlenen İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

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