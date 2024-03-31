173 seçmenli köy muhtarı seçim bitmeden kazandığını ilan etti

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ da dahil 32 ilde oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, oylarını kullanmaya başladı.

Elazığ'da merkeze bağlı 173 seçmeni ve 50 haneli Alatarla köyü muhtarı ve muhtar adayı Nusret Özfidan tek başına yeniden köyünün muhtar adayı oldu. Karşısına rakip çıkmayan Özfidan, sandıklardaki oyların sayımına geçilmeden yeniden muhtarlığını ilan etti.

Nusret Özfidan yaptığı açıklamada, ''Alatarla köyü seçmenleri ve ileri gelenlerine teşekkür ederim. Karşıma aday çıkmadığı için ve bu kutsal görevi 5 yıl daha bize layık gördükleri için köylülerime teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden tekrar hizmetimize devam edeceğiz'' dedi.