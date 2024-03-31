11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 15:28, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 15:38
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu kullandı.
Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte giden Abdullah Gül, 1156 numaralı sandıkta oyunu verdi.
Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra okuldan ayrıldı.