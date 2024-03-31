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Demokrat Partili sandık müşahidi hastaneye kaldırıldı

Mardin Midyat'ta çıkan tartışmada AK Parti adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler tarafından darbedilen, olayın ardından da rahatsızlanan sandık müşahidi İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2024 15:46, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 15:47
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Demokrat Partili sandık müşahidi hastaneye kaldırıldı

Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde Atatürk Ortaokulu'nda görevli Demokrat Partili sandık müşahidi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin'in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü, Aydın yüzüne tekme aldı.

DHA'nın haberine göre polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkarırken, olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Aydın'ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.

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