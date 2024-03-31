Demokrat Partili sandık müşahidi hastaneye kaldırıldı

Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde Atatürk Ortaokulu'nda görevli Demokrat Partili sandık müşahidi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin'in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü, Aydın yüzüne tekme aldı.

DHA'nın haberine göre polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkarırken, olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Aydın'ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.

Mardin/Midyatta sandıkta görevli müşahitimiz İdris Aydın AKP mevcut Midyat belediye başkanı Veysi Şahin ve adamları tarafından darp edilmiş ve hastahaneye kaldırılmıştır.

Demokrasiye, milletin iradesine saygı duymayan bu şehir eşkiyalarını kınıyoruz. pic.twitter.com/CNmX6eVwbe