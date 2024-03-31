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Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu!

Şırnak'ta, 6 bine yakın oyun kayıtlı olduğu okulda tek bir sivil seçmenin olmadığı iddia edildi. Tüm seçmenlerin asker olduğunu söyleyen kişiler, oy kullanmaya gelenlere "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde hakaret etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2024 15:48, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 15:50
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Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu!

Şırnak'ta, 6 bine yakın oyun kayıtlı olduğu okulda tek bir sivil seçmenin olmadığı iddia edildi. Tüm seçmenlerin asker olduğunu söyleyen kişiler, oy kullanmaya gelenlere "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde hakaret etti. Okul önünde gerilim tırmanırken, olayı yatıştırmaya çalışan polislere de hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı.

Türkiye genelinde oy verme işlemleri devam ederken, bazı illerde gerilimin tırmandı. O illerden birisi de Şırnak oldu. Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu'nda kayda geçen görüntülerde, bazı kişiler okulda toplam 5950 seçmenin kayıtlı olduğunu ve aralarında tek bir sivil olmadığını iddia ederek oy kullanmaya gelenlere tepki gösterdi.

Okul önünde toplanan kalabalık grup, sandığa giden kişilere yönelik, "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde ağır hakaretlerde bulundu. Taraflar arasında arbede çıkarken tansiyon her geçen dakika daha da yükseldi. Olaylar üzerine harekete geçen emniyet yetkililerine de hakaret edildi. Tespit edilen şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

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