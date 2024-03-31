Afyonkarahisar'da sandık görevlisi çıkan tartışmada muhtarı bıçakla yaraladı

Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti.

İddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli Y.B, Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. (69) ile tartışmaya başladı.

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