İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
%0 Faizli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
%0 Faizli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Seçimin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe yoktur
Adalet Bakanı Tunç: Seçimin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe yoktur
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
Oyunu verdi, imzayı attı, hayatını kaybetti
Oyunu verdi, imzayı attı, hayatını kaybetti
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
Bakanlar da sandık başına gelmeye devam ediyor
Bakanlar da sandık başına gelmeye devam ediyor
Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama
Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü seçim kavgasına Valilikten açıklama
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü seçim kavgasına Valilikten açıklama
Oyunu kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti
Oyunu kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti
DMM'den 'oy vermediğiniz partilerin üstünü çizmeyin' uyarısı
DMM'den 'oy vermediğiniz partilerin üstünü çizmeyin' uyarısı
'Bazı illere güvenlik güçleri sevk edildi' iddiasına açıklama
'Bazı illere güvenlik güçleri sevk edildi' iddiasına açıklama
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Konutta yeni trend ortak konut kredisi
Konutta yeni trend ortak konut kredisi
Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler
Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler
Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında
Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında
Yabancı konut satıyor, gurbetçi arsa alıyor
Yabancı konut satıyor, gurbetçi arsa alıyor
Türkiye'de seçimlere katılım yüksek
Türkiye'de seçimlere katılım yüksek
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Afrika'dan geliyor: Çöl tozu bir hafta etkili olacak
Afrika'dan geliyor: Çöl tozu bir hafta etkili olacak
Türkiye'de mobil abone sayısı 92 milyonu aştı
Türkiye'de mobil abone sayısı 92 milyonu aştı
Türkiye yarın sandık başında... Peki seçim yasakları neler?
Türkiye yarın sandık başında... Peki seçim yasakları neler?
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı

81 ilde oy verme işlemi sona erdi. Doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16,00 sona erdi. 81 ilde oy verme işlemi 17. 00 sona erdi. Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 17:00, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 17:04
Yazdır
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, bu yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber