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Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da oyunu kullandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2024 16:22, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 16:24
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Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve eşi Beyza Erbakan, '31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi. Bir süre sıra bekleyen Erbakan çifti 4491 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

'İNŞALLAH HAYIRLI BİR SONUÇ ÇIKAR'

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Yoğun geçen bir seçim kampanyası sonrasında bugün biz de vatandaşlık görevimizi eşimle birlikte yerine getirdik. Milli iradenin tecellisi için bu görevi ifa etmiş olduk. Tabii ki bu seçim gününün huzur ve barış içerisinde, olaysız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Sandıklar açıldığında çıkacak sonucun da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Seçim sonuçlarını orucumuzu açtıktan sonra genel merkezde takip ederiz. İftar saatine kadar konutta oluruz. Ülkemiz, milletimiz, insanımız için hayırlı olsun. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Artık değerlendirmeleri akşam seçim sandıkları açıldıktan sonra daha tahsilatlı bir şekilde yaparız." (

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