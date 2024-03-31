Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti."
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 17:03, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı açıklamada, sandıklara ve oylara sahip çıkalım çağrısı yaptı.
Erdoğan, şunları kaydetti;
Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum.Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama