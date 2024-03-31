İmamoğlu, vatandaşlara rehavete kapılmayın çağrısı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıkların kapanmasın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız.