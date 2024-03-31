Mustafa Şen'den Betimar'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy kullanma işlemlerinin ardından, seçim yasaklarına rağmen İstanbul seçimlerine ilişkin anket sonucu paylaşan BETİMAR'a tepki gösterdi.

BETİMAR tarafından yayınlanan ankette, muhalefetin adayı büyük bir farkla önde güzüküyordu.

Mustafa Şen, BETİMAR'ın paylaştığı anket görseline tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunun yüksek dikkatlerine. Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.