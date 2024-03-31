CHP Genel Başkanı Özel: Tüm tercihler başımızın tacı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek "Tüm tercihler başımızın tacıdır" ifadesini kullandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa giderek oy kullanan, demokrasiye katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti. Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.
Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.Özgür Özel (@eczozgurozel) March 31, 2024
Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.