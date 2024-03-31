Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
%0 Faizli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
%0 Faizli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
MHP'de büyükşehir belediyesi kalmadı
MHP'de büyükşehir belediyesi kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Bilge Yılmaz: Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum
Bilge Yılmaz: Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Hatay Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Hatay Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
Mustafa Şen'den Betimar'a tepki
Mustafa Şen'den Betimar'a tepki
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Seçimin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe yoktur
Adalet Bakanı Tunç: Seçimin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe yoktur
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
Oyunu verdi, imzayı attı, hayatını kaybetti
Oyunu verdi, imzayı attı, hayatını kaybetti
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
Bakanlar da sandık başına gelmeye devam ediyor
Bakanlar da sandık başına gelmeye devam ediyor
Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama
Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü seçim kavgasına Valilikten açıklama
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü seçim kavgasına Valilikten açıklama
Oyunu kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti
Oyunu kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti
DMM'den 'oy vermediğiniz partilerin üstünü çizmeyin' uyarısı
DMM'den 'oy vermediğiniz partilerin üstünü çizmeyin' uyarısı
'Bazı illere güvenlik güçleri sevk edildi' iddiasına açıklama
'Bazı illere güvenlik güçleri sevk edildi' iddiasına açıklama
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Konutta yeni trend ortak konut kredisi
Konutta yeni trend ortak konut kredisi
Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler
Liderler de sandık başına gidecek: İşte oy kullanacakları yerler
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?

2024 Yerel seçim sonuçlarının en çok merak edilen illerinden biri de Yozgat, Yeniden Partisi ve AK parti adaylarının kıran kırana yarışı sandıklara nasıl yansıdı? İşte sonuçlar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 21:00, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 21:05
Yazdır
Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?

Saat 21.00 itibarıyla Yozgat'ın AK Parti adayı Celal Köse yüzde % 27.15 oy alırken, YRP adayı Kazım Arslan ise yüzde 37.35 oy aldı. MHP adayı Ömer Açıkel ise yüzde 30.50 oranında oy aldı.

CANLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber