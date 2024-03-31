Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu sabah saatlerinde Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, "Seçimlerin milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ancak Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Konuya ilişkin konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, evinde kaza geçirmesi nedeniyle morlukların oluştuğunu dile getirdi.

Bahçeli, 17 Mart'ta yapılan MHP Olağan Kongresi'ne de kolu sargılı şekilde katılmış ve partiden, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur" açıklaması yapılmıştı.