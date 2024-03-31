Oy kullanmaya robot kostümüyle geldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir seçmen oy kullanmaya robot kostümüyle geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2024 18:46, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 18:47
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Manavgat'ta seçmenlerden biri, oy kullanacağı Ilıca Mehmet Ali Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu'na Transformers filminin karakterlerinden olan robot 'Bumblebee' kostümüyle geldi.
Anne ve babalarıyla okula gelen çocuklar, robot kostümlü kişiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.