Rahatsızlanan müşahide ilk müdahale doktor başkan adayından

Düşüp başını yere vuran müşahide ilk müdahaleyi, o sırada sandıkları ziyaret amacıyla okulda bulunan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı. Müşahit, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net