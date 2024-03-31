Ev sahibi tartıştığı kiracısına asitle saldırdı
Hatay'da Oğuzhan Lök, ev sahibi olan Fatih S.'nin asitli saldırısına uğradı. Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök'ün hastanede tedaviye alındığını belirterek, saldırıya tepki gösterdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2024 18:59, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 19:00
Hatay'da yaşayan Oğuzhan Lök ile ev sahibi Fatih S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada iddiaya göre Fatih S., kiracısının üzerine asit döktü. Yaralanan Lök, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Fatih S., gözaltına alındı.
Öte yandan Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Küçükay, Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök'ün saldırıya uğradığını belirtip tepki gösterdi.