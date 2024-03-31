Ankara'da 7 katlı binanın terasında yangın
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 7 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2024 19:12, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 19:16
İleri Mahallesi Yıldız Sokak'ta akşam saatlerinde 7 katlı binanın teras katında bulunan eşyalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle diğer katlara ve yan binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan binada yangının çıkış nedeni araştırıyor.