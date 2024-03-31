Ankara'da 7 katlı binanın terasında yangın

İleri Mahallesi Yıldız Sokak'ta akşam saatlerinde 7 katlı binanın teras katında bulunan eşyalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle diğer katlara ve yan binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan binada yangının çıkış nedeni araştırıyor.