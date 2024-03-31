31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı. İlk sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının kaldırmasıyla başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 19:19, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 19:22
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı. İlk sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının kaldırmasıyla başladı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart seçimleri için yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Başkan Yener'in yasak kararının kaldırıldığını açıklanmasıyla veriler yayınlanmaya başladı.