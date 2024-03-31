Şanlıurfa'da hangi parti önde?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı. İlk sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının kaldırmasıyla başladı.

Şanlıurfa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Şanlıurfa'da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

(YENİDEN REFAHPARTİSİ )MEHMET KASIM GÜLPINAR %37,65

{AK PARTİ ) ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL %34,15

(DEM PARTİSİ )CELALEDİN ERKMEN %21,29

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