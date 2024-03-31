Mersin Seçim Sonuçları ( 2024 Canlı Yerel Seçim)
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımına geçildi. Mersin seçim sonuçları belli oluyor. İşte 22 adayın yarıştığı Mersin'de ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 19:58, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 19:59
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı. İlk sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının kaldırmasıyla başladı.
Mersin, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Mersin'de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.
{CHP ) VAHAP SEÇER % 58,54
(MHP ) SERDAR SOYDAN % 29,48