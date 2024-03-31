Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanlığı seçimlerinde ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Mansur Yavaş önde.

Yerel seçimlerde saat 17'de oy verme işlemi sona erdi.

Sandıklar kapandıktan sonra ortaya çıkan ilk veriler şöyle:

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Yavaş, zaferini ilan etti

Oy sayma işlemleri devam ederken rakibiyle arasında AA'ya göre 21, Anka'ya göre 34 puan fark önde olan Yavaş, başkentte zaferini ilan etti. X hesabından paylaşım yapan Yavaş, saat 22.00'de Ankaralıları merkez binasına davet etti.