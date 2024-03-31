İyi Parti'de, en iyi çıkış sağlayan aday Çanakkale'den

31 Mart 2024 seçim sonuçları yavaş yavaş kesinleşmeye başlıyor. Oy oranları en çok merak edilen partilerin başında ise İYİ Parti geliyor. Özellikle Ordu adayı Enver Yılmaz'ın seçimi galip bitirip bitiremeyeceği merak ediliyorken, Çanakkale sonuçları oldukça dikkat çekici oldu

Hali hazırda meclis üyesi olan Çanakkale Belediye başkan Adayı Aladdin Burak Kunt aldığı yüzde 37 civarındaki oyla İYİ Parti'de en büyük çıkış sağlayan aday oldu.

İşte sonuçlara göre İyi Parti'de en iyi çıkış sağlayan il adayları

Çanakkale -- Aladdin Burak Kunt- Yüzde 37

Ordu- Enver Yılmaz- Yüzde 37

Osmaniye- Alparslan Koca- yüzde 24- (hasanbeyli eski belediye başkanı)

Erzurum- Fatma Canan Uçar- yüzde 21 (Eczacı)

Isparta- Ahmet Tural- yüzde 22- (Şoförler odası başkanı)

Samsun- İmren Nilay Tüfekçi- Yüzde 14

Kayseri- Kazım Yücel- Yüzde 13- (özel sektör)

En iyi oy alan Aladdin Burak Kunt'un özgeçmişi şu şekilde:

1986 yılında Çanakkale'de doğdum. Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldum. 2004-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde burslu olarak girdiğim "Finans Muhasebe - İşletme Yöneticiliği" - "MBA" yüksek lisans programından 2011 yılında mezun oldum. Yüksek Lisans programı devam ederken aynı zamanda Sabancı Holding bünyesinde profesyonel iş hayatıma başladım.

6 aylık vatani görevimi tamamladıktan sonra Çanakkale'ye tekrar iş hayatıma başlamak için döndüm. 2012 yılında "Altyapı, Üstyapı ve Tarımsal boru ve ek parçaları" alanında Çanakkale'mize hizmet vereceğim "Kunt Plastik" firmasını kurdum. 2021 yılında Kunt Plastik firmamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 46. Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Gizem'in eşi, evladım Atlas'ın babasıyım.

2022 yılında bir çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum: Çanakkale'nin ilk ve tek TOPRAK tenis kortlarını Çanakkale'mize kazandırarak, eşim Gizem ile ACE Tenis Tesislerini kurduk.

AİLE VE SOSYAL HAYATIM

Çanakkale Merkez doğumlu, iş hayatında ise çokça girişimci babam Talat Kunt ve Gelibolu doğumlu annem Gönül Kunt'un oğlu olarak 17 yaşıma kadar hep Çanakkale'de yaşadım. Küçük yaşlarımdan itibaren esnaf bir babanın oğlu olarak çokça zaman geçirdiğim iş yerinde ve her hafta sonu gittiğimiz köyümüzde edindiğim arkadaşlarım ile hatıralarım dolu. 2000 yılında ise ailemizin en küçüğü kardeşim Kunter dünyaya geldi.

8-9 yaşlarımdan itibaren hayatımın her zaman tam ortasında Tenis sporu oldu. 2005 yılında İzmir'de gerçekleşen UNIVERSIADE - Dünya Üniversite Olimpiyatlarında Çanakkale'mizi temsil ederek ülkemize hizmet etme fırsatını yakaladım. Türkiye'nin birçok şehrini küçük yaşlarımdan itibaren gezerek katıldığımız turnuvalar ile Tenis sporu küçük yaştan itibaren çok şey katmıştır bana.

2014 yılında eşim Gizem ile hayatlarımızı birleştirme kararı aldık ve 2018 yılında çekirdek ailemizi tamamlayan oğlum Atlas dünyaya geldi. Bugün verdiğimiz onca emeğin ve gösterdiğimiz bunca çabanın en büyük sebepleri bu çekirdek ailemindir. Ailemin ve evladımın bu şehrin sokaklarında benim gibi büyüyebilmesi arzusudur beni en çok motive eden duygu, bilinmesini çok isterim.