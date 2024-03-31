Artvin Belediye Başkanlığını, CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı
Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 21:50, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 21:51
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilgehan Erdem 6 bin 467, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 6 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )
- Erdem'in öz geçmişi
Bilgehan Erdem, 1971 yılında Artvin'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1996'da mezun olan Erdem, Artvin Kazım Karabekir Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak meslek hayatına başladı.
Bir süre amatör ligde basketbol hakemliği de yapan Erdem, Artvin Geleneksel Boğa Güreşlerini Yayma Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Derneğinin kurucuları arasında yer aldı, boğa güreşleri hakemliği ile boğa yetiştiriciliği de yaptı.
CHP'nin adayı Erdem, evli ve iki çocuk babasıdır.