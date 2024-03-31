İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Murat Kurum aldı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum aldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 22:01, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 22:11
Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı 2244 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.
Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 126 oy, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı.
Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.