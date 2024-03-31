Meral Akşener'den istifa sinyali: Yeniden aday olmayacak

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İbrahim Özkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener;

Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı. İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2024

BİLGE YILMAZ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

İYİ Partili Bilge Yılmaz, sandıkların kapanmasıyla gelen ilk seçim sonuçlarının ardından partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etti. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" demişti.

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