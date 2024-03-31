Datça'dan bağımsız aday olan Mesut Yar ne kadar oy aldı?
CHP'den aday gösterilmediği Datça Belediyesi'nde bağımsız aday olan Mesut Yar'ın hangi oranda oy aldığı merak ediliyor. İşte sonuçlar...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 22:39, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 22:41
Yüksek Seçim Kurulu, mahalli seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırdı ve sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı.
Şehirlerdeki ve ilçelerdeki genel sandık sonuçlarıyla birlikte bazı bağımsız adayların bireysel performansı da merak konusu.
Aday adaylığı sürecinde CHP'den aday gösterilmediği Datça Belediyesi'nde bağımsız aday olan Mesut Yar'ın oy oranı da 31 Mart 2024 seçimlerinin merak edilenleri arasında.
AA verilerine göre, 21: 44 itibarıyla;
CHP Aytaç Kurt
Yüzde 46,24
MHP Feyzullah Gülada
Yüzde 36,90
Bağımsız Muhammet Mesut Yar
Yüzde 3,77