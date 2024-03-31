YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"İyi akşamlar diliyorum. Şu andan itibaren sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır. Tüm personele, siyasi parti temsilcilerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz sabır için basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Şu ana kadar açıklanan verilerin Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Bugünkü son açıklamamız bu şekildedir. Yarın genel bir değerlendirme yapabiliriz. Seçime katılma oranı, veri akışı devam ettiği için verdiğimiz rakam yanıltıcı olabilir. Gün içerisinde paylaşabiliriz."

Ayrıntılar geliyor...

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