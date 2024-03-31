Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını CHP adayı Burcu Köksal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal 59 bin 218, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 37 bin 187 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 87,48 )

- Köksal'ın öz geçmişi

Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da doğdu, ilkokul ve ortaöğrenimini kentte tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Köksal, Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

25, 26 ve 27. dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili seçilen Köksal, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu.

TBMM'de faklı komisyonlarda görev alan Köksal, CHP'nin Grup Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

Köksal, evli ve 1 çocuk annesidir.