Meral Danış Beştaş'tan seçim sonrası ilk açıklama

Milyonların yoğun katılım gösterdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tercihler yapıldı.

Saat 17.00 itibarıyla biten oy kullanma sürecinin ardından sayım başladı. Seçmenlerin sonuçları merakla beklenildiği İstanbul'da sayım işlemleri devam ediyor.

Beştaş'tan ilk açıklama

Süreç devam ederken İstanbul'da yüzde 1,93 oy alan DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama geldi.

"İmamoğlu'nun aldığı oylar onun değil"

Ekrem İmamoğlu'na rakip olan Beştaş, İmamoğlu'nun aldığı oyların ona ait olmadığını söyledi.

Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi" dedi.

"Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi"

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş açıklamalarında şunları söyledi:

DEM seçmeni, AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum, şunu da söyleyeyim, İmamoğlu 'Aldığım oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi. AK Parti'ye cevap vermek istedi.

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