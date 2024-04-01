AK Parti seçmeni sandığa gitmedi! Emekli ve YRP vurdu

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti, hem büyükşehirlerde hem de diğer illerde beklentilerin altında oy aldı. Bu sonuçtaki en büyük etken, ekonomi başlığı altında, hayat pahalılığı ve emeklilerin durumu oldu.

AK Parti'de 14 Mayıs seçimleri de dahil olmak üzere, seçimlerde 'Emeklilerin durumu ve hayat pahalılığının' seçim sonuçlarında olumsuz etkisi olacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyordu. Hatta, ramazan ayı nedeniyle alışveriş yoğunluğunun artması ve market fiyatlarının dar gelirliler üzerinde büyük etkisi olduğu ifade ediliyordu. Aynı şekilde AK Parti içindeki tüm değerlendirmelerde en büyük rakiplerinin ekonomi olacağı tespiti yapılıyordu. Yapılan bu analizler sahaya yansıdı ve AK Parti'nin oy oranı kurulduğundan bu yana, ilk kez CHP'nin gerisine düştü.

YANLIŞ ADAY TERCİHİ

Ekonominin yanı sıra bazı yerlerdeki 'yanlış aday' tercihleri de AK Parti'nin oy kaybında önemli oranda etkili oldu. AK Partili bazı kaynaklar, aday belirleme sürecinde 'Kapsamlı bir istişare' yapılamadığını, milletvekillerinin ve teşkilatların eğilimlerinin yeterince listelere yansımadığını, anketlere daha çok önem verildiğini dile getirdi.

AK PARTİ SEÇMENİ SANDIĞA GİTMEDİ

Öte yandan, seçime katılım oranının düşmesinin de; Cumhur İttifakı açısından dezavantaja dönüştüğüne dikkat çekiliyor. AK Parti'de yapılan ilk değerlendirmelerde sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük bölümünün AK Parti'ye yakın seçmenler olduğu ve tepki olarak oy vermedikleri belirtiliyor. AK Parti yönetimi, bir süre önce seçmen profili üzerinde yaptığı araştırmada özellikle 60 yaş üzeri seçmen tabanının partiden uzaklaşma eğilimi gösterdiği sonucunu bulmuştu. Bu sonuçlardan yola çıkarak, AK Parti'nin seçmen tabanında önemli yer tutan emeklilerin seçimlerde tepkisini sandığa gitmeyerek göstereceği ifade ediliyordu.

YENİDEN REFAH ETKİSİ

AK Parti'nin oy kaybında Yeniden Refah Partisinin de (YRP) önemli oranda etkisi oldu. YRP'nin birçok ilde eski AK Partilileri aday göstermesi, AK Parti'nin tabanından oy kaymasına yol açtı. Bir anlamda, YRP beklendiği gibi 'Kaybettiren' rolü oynadı. YRP'nin aday çıkardığı bazı illerde, CHP gibi rakip partiler avantaj sağladı.