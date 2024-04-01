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MHP'nin artık Büyükşehir'i yok

2019 yerel seçimlerinde 1'i büyükşehir olmak üzere 11 ili kazanan MHP, bu seçimlerde hiç büyükşehir kazanamazken 8 ilde ve 111 ilçede seçimleri kazandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 07:46, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 07:32
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MHP'nin artık Büyükşehir'i yok

2019 yerel seçimlerinde 15'i büyükşehir olmak üzere 40 il, 511 ilçe kazanan AK Parti, 31 Mart 2024 seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre 12 büyükşehir 13 il, 352 ilçe olmak üzere toplam 25 ilde birinci parti olarak çıktı.

AK Parti, Bursa, Balıkesir ve Denizli'de seçimi CHP'ye kaybederken, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun ve Trabzon büyükşehirlerinde seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti, Bursa'yı CHP'ye Yozgat ve Şanlıurfa'yı Yeniden Refah'a kaptırdı.

AK Parti en çok oyu ise yüzde 51,3 ile Trabzon, yüzde 49,8 ile Erzurum, yüzde 49,5 ile Konya yüzde 49,4 ile Rize ve yüzde 48,2 ile Malatya'dan aldı.

MHP'nin aday çıkarmayarak AK Parti'yi desteklediği 24 ilde AK Parti, sadece; Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çorum, Rize ve Şırnak'ta seçimleri kazanabildi.

HİÇ BÜYÜKŞEHİR KAZANAMADI

2019 yerel seçimlerinde 1'i büyükşehir olmak üzere 11 ili kazanan MHP, bu seçimlerde hiç büyükşehir kazanamazken 8 ilde ve 111 ilçede seçimleri kazandı. AK Parti'nin aday çıkarmayarak MHP'yi desteklediği 5 ilden sadece Erzincan, Kars ve Osmaniye'de MHP birinci parti çıktı. Bartın, Amasya, Kastamonu MHP'den CHP'ye, Karabük ise AK Parti'ye geçti. MHP Kırklareli'de ise sürpriz yaparak seçimleri kazandı.

EMRAH ÖZCAN

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