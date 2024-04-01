İki kadın adayın yarışında muhtar kura ile belirlendi

Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.

12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.