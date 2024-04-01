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İYİ Parti'de 2 yönetici istifa etti

31 Mart yerel seçimlerine, kendi adayları ile giren İYİ Parti, beklediği sonucun oldukça uzağında kaldı. İl bazında sadece Nevşehir'i kazanan İyi Parti, ülke genelinde ise yüzde 3 buçuk oy alabildi. Sonuçların netleşmesinin ardından partiden peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetime de istifa çağrıları yapıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 09:39, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:48
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Seçimlere ittifak yapmadan, kendi adayları ile giren İYİ Parti, il bazında sadece Nevşehir'i kazanabildi.

2023 Genel seçimlerinde yüzde 9 virgül 9 oy alan İYİ Partinin ülke genelindeki oyu 6 puan düştü.

İYİ parti Geneşl Başkanı Meral Akşener, sonuçların ardından herhangi bir açıklama yapmadan Genel merkezden ayrıldı. İYİ partiden yapılan açıklamada, kapsamlı değerlendirmenin bugün yapılacağı bildirildi.

Sonuçlar tartışmaları ve istifaları da beraberinde getirdi. İYİ partinin Ekonomi Politikları Başkanı Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya çağırarak, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, "Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

İYİ Parti Genel İdare kurulu üyesi İrem Yaman da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

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