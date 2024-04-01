Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,39 ile madencilik oldu.

Öte yandan dolar/TL bugün yüzde 1,9 azalışla 31,7540'a gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS açık iş sayısı, Almanya'da ve Avro Bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 9.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 8.900 ve 8.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.