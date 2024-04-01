DEM'in en yüksek oy aldığı iller
DEM Partisi Diyarbakır Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerini aldı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 11:23, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:32
31 Mart yerel seçimleri Türkiye genelinde sonuçlandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerini DEM Partisi aldı.
DEM Partisi Mersin Akdeniz Belediyesini alarak, batıda da belediye almış oldu.
DEM'in en yüksek oy aldığı illeri derledik.
İşte DEM'in en yüksek oy aldığı iller.