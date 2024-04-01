MHP elindeki tek büyükşehir belediyesi olan Manisa'yı CHP'ye kaybetti. Elinde Büyükşehir Belediyesi kalmadı.

31 Mart yerel seçimleri Türkiye genelinde sonuçlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, MHP en yüksek oyu Çankırı ve Tokat'tan aldı.

MHP'nin en yüksek oy aldığı illeri derledik.

İşte MHP'nin en yüksek oy aldığı iller.