Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 11:56, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:35
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin, etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.
Paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.